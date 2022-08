Magic Johnson a Cefalù: standing ovation in costume dei presenti

Magic Johnson si sta facendo le classiche vacanze italiane e poche ore fa ha fatto un tweet ringraziando i presenti alla spiaggia di Cefalù, in Sicilia. Perché? Perché gli hanno regalato un’indimenticabile standing ovation!

Qui di seguito il video pubblicato da Ginevra Piazza su TikTok, presente alla scena:

Come detto prima, persino Magic Johnson – che ha visto e fatto tutto nella sua vita – è rimasto stupito di questa standing ovation marittima.

“Voglio ringraziare tutte le persone incredibili di Cefalù, in Sicilia, per avermi regalato la mia prima standing ovation in spiaggia! Lol! La gente era in costume e bikini! 😂”.

I want to thank all of the incredible people from Cefalù, Sicily for giving me my first standing ovation at a beach! Lol! People had on speedos and bikinis!😂 — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) August 8, 2022

Si è trattato di un momento davvero molto divertente, dove Magic ha sorriso e ha ringraziato pubblicamente dall’alto della sua barca. Probabilmente non tutti i presenti lì a Cefalù sapevano chi fosse realmente Magic Johnson ma in quei momenti applaudi senza pensarci troppo.

Fa davvero molto piacere per noi italiani vedere personaggi del calibro dell’ex dirigente e giocatore dei Los Angeles Lakers venire in Italia in vacanza. LeBron James e molti altri – specialmente il compianto Kobe Bryant – amano il nostro Paese e spesso vengono qui a trascorrere i proprio days off, tra Sicilia, Sardegna e Costiera Amalfitana.

