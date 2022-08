Voigtmann arriverà a Milano nella seconda metà di settembre

Johannes Voigtmann è l’ultimo tassello che manca all’Olimpia Milano per completare il proprio roster. Tutti quanti sappiamo che in qualche modo il tedesco verrà liberato dal CSKA Mosca per accasarsi ai meneghini, un po’ come accaduto con Kevin Pangos. Serve chiaramente il nulla osta della FIBA, che arriverà, seppur non a brevissimo.

Non si tratta però di un enorme problema perché il tedesco giocherà EuroBasket 2022 con la sua Nazionale, la Germania appunto, e perciò non potrà vestire la maglia biancorossa almeno fino ad almeno metà settembre. Poi tutto dipenderà da cosa faranno i padroni di casa alla Lanxess Arena di Colonia e poi alla Mercedes-Benz Arena di Berlino, dove ci saranno le fasi finali.

In casa Olimpia, tuttavia, non c’è preoccupazione sull’operazione, come non ce n’era per Pangos. Alla fine Johannes Voigtmann verrà liberato dalla FIBA dal CSKA Mosca e firmerà per Milano, statene certi. In questo modo il lungo tedesco andrà a completare il puzzle di Ettore Messina che è davvero ricco.

Sappiamo che non sarà semplice per i meneghini tornare alle Final Four ma l’obiettivo che si devono dare è quello. Sarà davvero molto difficile perché tutti si sono rinforzati, considerate le perdite di CSKA, Unics Kazan e Zenit San Pietroburgo, ma provarci è d’obbligo per la crew di Messina.

Leggi anche: Pablo Trincia è Pablo Trincia grazie a… Manu Ginobili