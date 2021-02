Magic Johnson nomina i 5 rookie più impressionanti della stagione 2020-2021

Dopo un mese e mezzo dall’inizio della stagione NBA, i rookie hanno già lasciato il segno con le loro lodevoli prestazioni e le loro giocate importanti. I nuovi arrivati hanno persino impressionato le leggende dell’NBA, incluso Magic Johnson. Dato che Johnson ha tenuto d’occhio l’ultimo gruppo di neofiti, è andato su Twitter per nominare i suoi primi cinque rookie in questa stagione.

La prima scelta di Johnson è LaMelo Ball degli Charlotte Hornets. Johnson ha dichiarato che Ball è il suo principale candidato al Rookie of the Year dopo la sua brillante performance nella vittoria contro gli Houston Rockets, dove ha segnato 24 punti, 7 rimbalzi e 10 assist.

The leading candidate for Rookie of the Year, LaMelo Ball, had 24 points, 10 assists, 7 rebounds in Charlotte’s 119-94 win over Houston! 🔥

