Maglie di Caitlin Clark POLVERIZZATE in un’ora

Prosegue l’impatto mediatico incredibile di Caitlin Clark.

La giocatrice che promette di rivoluzionare il basket femminile sul campo, ha già iniziato a farlo al di fuori. La grande attesa per il suo approdo in WNBA si è concretizzata questa notte. Appena le Indiana Fever hanno pronunciato il suo nome, lo shop online Fanatics ha messo in vendita diverse canotte che aveva già prodotto con il #22. Sia le divise rosse che quelle blu, così come le t-shirt, sono andate completamente esaurite in un’ora.

Sullo store online c’è ancora la possibilità di acquistarle ma sono in pre-sale, con tempo di spedizione che possono arrivare anche a fine Ottobre. Un altro segnale della grande attenzione che c’è intorno alla ormai ex giocatrice di Iowa.