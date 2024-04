Olimpia Milano: un CLAMOROSO ritorno per i playoff?

La stagione europea dell’Olimpia Milano si è conclusa con la sconfitta a Belgrado contro il Maccabi Tel-Aviv ed un deludente 12esimo posto in regular season, ma in Italia il discorso è ancora apertissimo: con ancora 3 gare da giocare, i biancorossi si trovano al secondo posto pari merito con la Virtus Bologna (19-8) ed a una sola lunghezza dalla Leonessa Brescia (20-7) capolista.

Uno dei punti dolenti della stagione dell’Olimpia Milano è stato quello degli infortuni, in particolare il reparto esterni è stato quello più penalizzato sotto questo punto di vista: in queste ore sta però trapelando un’indiscrezione che avrebbe del clamoroso, ovvero quella del possibile ritorno in campo di Billy Baron per i playoff di Serie A.

Baron è sceso in campo per l’ultima volta lo scorso 17 Dicembre contro Varese ed in seguito, il 9 Marzo, la società meneghina aveva annunciato la conclusione anticipata della sua stagione a causa di un infortunio al gomito destro e conseguente operazione negli USA: pare però che, come riporta La Repubblica – Milano, il giocatore sia su una miracolosa via del rientro.

Altri messaggi, quelli spediti in questi giorni a compagni e coaching staff, attesterebbero che l’estensione del braccio destro è attualmente tornata vicina all’ottimale e che il lavoro individuale in palestra sta pagando. Il giocatore sarebbe pronto a tornare a Milano dopo un consulto finale a inizio maggio, proprio per i playoff.

Queste le parole del giornalista Massimo Pisa sulle colonne di Repubblica, che se vere avrebbero del clamoroso.

