La stagione NBA più vista di sempre

La regular season NBA appena conclusa ha fatto registrare nuovi record per quanto riguarda le presenze nelle arene.

La stagione regolare 2023-24 è stata quella con più presenze in assoluto, con maggiore percentuale di riempimento degli impianti e con più soldout. La cosa strabiliante è che i record precedenti erano stati stabiliti solamente lo scorso anno, a dimostrazione della grande capacità attrattiva della NBA nei confronti del pubblico.

In totale ci sono stati 22.538.518 spettatori contro i 22.234.502 dello scorso anno, con una media di 18.324 tifosi per partita, anche qui in leggero aumento rispetto alla stagione precedente. 873 match (il 71% del totale) sono andati sold out mentre l’anno prima in 791 occasioni (63%) erano stati venduti tutti i biglietti disponibili. L’indice di riempimento totale delle arene è del 98%.

Ci sono ben dodici squadre che hanno fatto il tutto esaurito in ogni incontro casalingo: Boston Celtics, Cleveland Cavaliers, Dallas Mavericks, Denver Nuggets, Golden State Warriors, Miami Heat, Milwaukee Bucks, Minnesota Timberwolves, Philadelphia 76ers, Phoenix Suns, Sacramento Kings e Utah Jazz.

Gli spettatori presenti provenivano da 150 Paesi differenti, di fatto da tutto il Mondo. Interessante anche il dato relativo alle partite di Novembre con una media di 18.208 fan per gara, il più alto di sempre per quel mese, proprio in concomitanza con le sfide più importanti del nuovo In-Season Tournament.