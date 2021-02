Malcolm Delaney dopo la vittoria della Coppa Italia: “Milano è stata la mia migliore decisione”

Tanto entusiasmo per Malcolm Delaney in seguito al successo in Coppa Italia con l’Olimpia Milano, per lui il secondo trofeo in Italia dopo la Supercoppa vinta a settembre. L’americano, autore di 10 punti nella finale contro Pesaro, ha pubblicato la foto di rito con la coppa su Instagram, accompagnata da una didascalia da non sottovalutare.

“La migliore decisione che abbia mai preso… 2 su 2, ora ne mancano altri 2” ha scritto Delaney, riferendosi alla scelta della scorsa estate di trasferirsi all’Olimpia, che già nei mesi scorsi aveva definito la squadra con la quale vorrebbe chiudere la carriera.

Foto: Olimpia Milano

