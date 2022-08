Malcolm Delaney scatenato: insulto pesante a un tifoso di Milano

Malcolm Delaney, point guard statunitense nelle ultime due stagioni all’Olimpia Milano, non ha preso per niente bene questa classifica di Eurohoops:

This list without me is just absurd! Stop playing with me 🤘🏽I ain’t retire YET https://t.co/EqX3gUa79U — malcolm delaney (@foe23) August 22, 2022

L’americano ex Barcelona, Atlanta e Lokomotiv Kuban non ha accettato ben volentieri il non essere stato inserito in questa lista prodotta dal sito web che tratta principalmente di basket europeo, trovandolo addirittura assurdo.

Sotto a questo tweet in molti gli hanno fatto notare che viene da una stagione molto difficile, con dei numeri non poi così esaltanti, oltre a un infortunio grave che l’ha costretto a terminare l’annata anzitempo.

Tra i tanti, un probabile tifoso di Milano, tale Francesco Parenti AKA @parentzzz, ha scritto così a Delaney;

“per quello che hai mostrato in campo a Milano non sei migliore di nessuno di quella lista”.

for what you showed on the field in milan you are no better than anyone on that list — Francesco Parenti (@parentzzz) August 22, 2022

Non è stato offensivo, ha semplicemente espresso una sua opinione per quello che ha visto fare alla point guard in campo con l’Olimpia.

Beh, Delaney non ha preso bene questo messaggio e gli ha risposto con un dito medio alzato e una foto di lui con la maglia celebrativa di Milano dell’ottava Coppa Italia vinta e il premio di MVP della competizione in mano:

Ripetiamo, lungi da noi giudicare o criticare le scelte di un giocatore sui social. Però mandare a quel paese, giusto per usare un eufemismo, un tifoso solo perché ha espresso un’opinione è un po’ esagerato. Specialmente se l’insulto arriva da un uomo di 33 anni e non da un ragazzino alla prima vera esperienza da professionista.

