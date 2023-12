Malcolm Delaney sull’EA7 Milano: “Potrei aiutarli senza nemmeno essere in forma”

Malcolm Delaney è un ex giocatore dell’Olimpia EA7 Milano, fermo da maggio 2022. Non ha mai nascosto di essersi trovato benissimo in Italia e con l’organizzazione messa in piede da Ettore Messina e il suo staff. E ha sempre detto di non considerarsi un giocatore ritirato, nonostante non giochi a basket da 1 anno e mezzo abbondante.

Parlando proprio dell’Olimpia, prima del match contro il Partizan, ha risposto a un tifoso che gli ha detto che sarebbe pronto per tornare a Milano:

“Potrei aiutarli in questo momento e non sono nemmeno in ritmo gara lol”, ha scritto su X (ex Twitter) la combo guard americana.

I could help them right now and I ain’t even in game shape lol https://t.co/qwwtFAVaba — malcolm delaney (@foe23) December 7, 2023

Delaney non si è fermato lì con i post sull’EA7 Milano perché ha continuato anche durante la sfida contro il Partizan Belgrado:

“Kp e Zach dovrebbero essere ancora a Milano”, in riferimento ai suoi due ex compagni di squadra, oggi entrambi leader della formazione bianconera che ha sconfitto le Scarpette Rosse ieri sera alla Stark Arena.

Kp and Zach should still be in Milan — malcolm delaney (@foe23) December 7, 2023

E infine si è complimentato con loro due, per aver trovato il loro posto nel mondo:

“Hanno trovato casa a Belgrado… ed è bello vederli abbracciati da quella tifoseria. Felice per i miei fratellini”.

They found a home in Belgrade.. and it’s dope to see them be embraced by that fan base. Happy for my lil bros — malcolm delaney (@foe23) December 7, 2023

Difficilmente sarà lui la combo guard che l’Olimpia sta cercando sul mercato. Di sicuro possiamo dire che è free agent e di sicuro sarebbe disposto a venire a giocare anche subito…

