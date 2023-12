EA7 Milano, striscione PROVOCATORIO dei tifosi del Partizan verso Mirotic

Ieri sera Nikola Mirotic dell’Olimpia EA7 Emporio Armani Milano non ha giocato alla Stark Arena di Belgrado contro il Partizan a causa di un riacutizzarsi dell’infiammazione al tendine d’Achille della caviglia sinistra, che gli dà problemi dall’estate del 2022, quando ancora era al Barcelona.

I tifosi serbi naturalmente avrebbero voluto dargli la “giusta accoglienza”, a lui che in estate era stato vicinissimo a firmare con la formazione di Belgrado, ma poi non se ne fece nulla per non scontentare una delle due tifoserie e per le minacce ricevute dalla sua famiglia da parte dei tifosi della Stella Rossa. In quell’occasione, per dovere di cronaca, si era parlato anche di pressioni da parte della chiesa ortodossa nei confronti del cestista di Podgorica, lui che è un fedelissimo.

Sta di fatto che i tifosi del Partizan hanno voluto “regalare” questo striscione a Mirotic dell’Olimpia EA7 Milano:

“Nikola (Mirotic n.d.r.) ha finto l’infortunio”.

A poster in the stands from Partizan fans boldly states, 'Nikola faked an injury' 👀 📸 @draganastj pic.twitter.com/C64kY77IUV — BasketNews (@BasketNews_com) December 7, 2023

Non vi nascondiamo che quando l’abbiamo in TV, abbiamo sorriso. Naturalmente il montenegrino di nascita, ma spagnolo di adozione, non ha finto nulla. Purtroppo sta avendo dei seri problemi fisici che lo terranno fuori diverse settimane, c’è chi dice addirittura fino all’inizio del 2024.

Leggi anche: EA7 Milano, Messina dice che l’infortunio di Mirotic sarà lungo e parla di mercato