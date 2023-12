Prestazione STORICA di LeBron coi Lakers: arrivano i complimenti anche da Magic Johnson

LeBron James è incredibile e anche la leggenda dei Lakers, Magic Johnson, l’ha sottolineato. Come se avesse bisogno di un’ulteriore prova del fatto che è probabilmente il più grande di tutti i tempi, la superstar dei Los Angeles Lakers ha dato un altro spettacolo questa notte nel condurre la sua squadra in un match a eliminazione diretta per 133 a 89 sui New Orleans Pelicans nelle semifinali dell’NBA In-Season Tournament. James è stato così bravo che gli sono bastati 23 minuti per realizzare 30 punti, la prima volta in carriera. Magic Johnson, leggenda dei Lakers, ha voluto sottolinearlo, elogiando LeBron James.

“Un’altra prestazione dominante di LeBron James stasera, è la prima volta in carriera che segna 30 punti in 25 minuti!”. Magic ha postato sul suo account X dopo la demolizione dei Pelicans da parte dei Lakers.

Another dominant performance by LeBron James tonight, this is the first time in his career scoring 30 points in 25 minutes! — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) December 8, 2023

C’è anche questo:

Il primo giocatore nella storia della NBA a registrare 30+ punti 5+ rimbalzi 5+ assist in 23 minuti o meno.

The first player in NBA history to record 30+ points

5+ rebounds

5+ assists in 23 minutes or less. pic.twitter.com/VfMgDyV6EM — StatMuse (@statmuse) December 8, 2023

LeBron compirà 39 anni a dicembre, ma contro i Pelicans ha giocato come se ne avesse 10 di meno. Ha tirato 9 su 12 dal campo e ha chiuso con un perfetto 4 su 4 da dietro l’arco, aggiungendo anche 5 rimbalzi e 8 assist in un’altra memorabile prestazione del leader di tutti i tempi della lega in termini di punti.

LeBron James ha concluso la gara con più punti e rimbalzi di Zion Williamson e Brandon Ingram messi insieme e ha distribuito più assist di chiunque altro tra Lakers e Pelicans. Semplicemente incredibile.

