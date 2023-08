Marc Gasol lascia il Girona e pensa al ritiro dal basket giocato

Marc Gasol il prossimo gennaio compirà 39 anni, da ormai due stagioni è tornato in Europa, al Girona, squadra di cui è anche presidente e che ha contribuito a riportare in Liga ACB nel 2022. Il veterano spagnolo nella scorsa stagione ha giocato nella massima serie spagnola, dimostrandosi uno dei migliori europei di sempre anche a quest’età: 10.5 punti e 5.6 rimbalzi di media in meno di 25′.

Arrivato a questo punto però Gasol sta seriamente pensando di smettere col basket. Quel che è certo è che non inizierà la prossima stagione come giocatore del Girona, di cui rimarrà comunque presidente. “Quello che so per certo è che non inizierò la prossima stagione. Giocare mi sta costando più di quanto mi aspettassi quando decisi di vestire la maglia del Girona. È un esercizio introspettivo più complesso del previsto. Penso che la cosa più intelligente da fare al momento sia non iniziare la prossima stagione, poi vedremo. C’è un altro giocatore che sta per arrivare in squadra, un lungo. Con quel giocatore consideriamo il roster chiuso” ha dichiarato Marc Gasol sui canali ufficiali del club.

Gasol ha anche ammesso di aver giocato parte della scorsa stagione da infortunato: “È stato un po’ incosciente e irresponsabile da parte mia, ma sentivo che la squadra ne aveva bisogno, quindi ho stretto i denti. Ora non posso più farlo. È arrivato un altro momento e devo fare un altro tipo di decisione, accettare la realtà e pensare al futuro”. Ipotesi ritiro all’orizzonte.