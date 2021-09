Marco Belinelli: “Sono io l’italiano che ha fatto la storia in NBA”

Marco Belinelli ha partecipato a un evento di lancio per NBA 2k22, ripercorrendo alcune tappe delle sua carriera oltre Oceano.

L’attuale capitano della Virtus Bologna è stato intervistato da Gianluca Gazzoli, conduttore di Radio Deejay. Fra le altre cose al Beli è stato chiesto se si sente l’italiano ad aver fatto maggiormente la storia in NBA.

Per il momento lo sono, poi potranno succedere tante cose. Per ora però i fatti lo confermano perché ho giocato in NBA per 13 anni e ho vinto un titolo, cosa non comune. Sono fiero del mio percorso, specialmente per le persone che mi seguono e hanno fatto le nottate per vedermi alle Finals o nella gara del tiro da tre punti. Emozioni fantastiche.