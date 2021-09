NBA – Un altro colpo per i Golden State Warriors: ecco Avery Bradley

Golden State Warriors scatenati sul mercato dei free agent. Dopo aver ingaggiato Langston Galloway, la franchigia della Baia ha messo a segno un altro colpo.

Si tratta del veterano Avery Bradley, anch’egli firmato per il momento solamente per il training camp come Galloway.

Avery Bradley fills up the last remaining camp spot for the Warriors. He will compete for the vacant 15th roster spot. https://t.co/O4Jv3vxdRN — Anthony Slater (@anthonyVslater) September 24, 2021

Nuova opportunità in una contender per Bradley che ha vinto il titolo nel 2020 con i Los Angeles Lakers ed è stato a lungo un giocatore di primo piano dei Boston Celtics. Ora cercherà di convincere coach Kerr a fidarsi delle sue doti difensive per strappare un posto nel roster degli Warriors.