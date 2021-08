Marco Spissu non supera le visite mediche, non giocherà a Malaga

Tramite un comunicato sul proprio sito web, l’Unicaja Malaga ha fatto sapere che Marco Spissu non ha superato le visite mediche e dunque il giocatore non potrà firmare il contratto con il club spagnolo.

Come scritto nel comunicato dell’Unicaja, i servizi medici del club hanno determinato che, visti i risultati ottenuti nelle differenti prove, al giocatore non può essere dato il via libera per unirsi alla squadra e, per tanto, il suo contratto sarà cancellato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Unicaja Baloncesto (@unicajabaloncesto)

Malaga ha già comunicato il tutto alla Dinamo Sassari. Ora si attendono ulteriori sviluppi e aggiornamenti riguardo la situazione di Marco Spissu.