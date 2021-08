Houston Rockets: Summer League finita per Jalen Green

Questa notte, durante la sfida fra i suoi Houston Rockets e i Toronto Raptors, Jalen Green ha accusato un dolore al tendine del ginocchio destro. Per questo motivo i Rockets, che non vogliono rischiare di perdere per più tempo il loro rookie, avrebbero deciso di lasciarlo a riposo per tutto il resto della competizione.

Dunque, come anche riportato da Chris Haynes, Jalen Green, seconda scelta assoluta allo scorso draft, potrebbe aver già terminato la sua Summer League.

Houston Rockets rookie Jalen Green — as a precaution — will likely be held out of the remainder of Summer League due to right hamstring soreness, league sources tell @YahooSports.

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) August 13, 2021