La Dolomiti Energia Trento piazza il colpo per lo spot di guardia: firmato l’ex Fortitudo e Cremona Wesley Saunders. Sarà, dunque, la terza esperienza italiana per la guardia classe ’93, che ha chiuso lo scorso anno a 13 punti di media a gara con la maglia della Effe.

Questo il comunicato del club:

Curiosamente, sempre al PalaTrento Saunders esordì con la maglia di Cremona, l’altra squadra italiana con cui ha militato per due stagioni in LBA: era il 6 ottobre 2018 e Wesley realizzò 29 punti nel successo dei lombardi in due tempi supplementari. A Cremona l’esterno USA ha giocato complessivamente 58 partite a 12,4 punti e 6,3 rimbalzi di media.

Il coach dell’Aquila, Lele Molin, ha commentato l’arrivo di Wes Saunders, sottolineando quanto l’ex Cremona sia un giocatore a lui particolarmente gradito e come, finalmente, si sia concretizzata una firma che la Dolomiti Energia aveva preso in considerazione sin dall’inizio dell’estate. Questo il commento:

Aggiungiamo un giocatore che a me personalmente piace molto, per le sue caratteristiche fisiche e per l’intelligenza cestistica che mette in campo: è un giocatore che porta esperienza in una squadra con tanti stranieri alla prima esperienza in Italia e in Europa, e ci dà ulteriore atletismo e versatilità. E’ un arrivo che si concretizza oggi, ma Wesley è un giocatore che abbiamo preso in considerazione fin dall’inizio dell’estate per occupare il ruolo di guardia, un ruolo che lui interpreta con fisicità, ritmo del gioco e visione del campo. Può facilitare il gioco della squadra, senza dimenticare le sue ottime doti di difensore e la sua conoscenza della pallacanestro italiana.