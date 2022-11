Marcus Jordan e Larsa Pippen non sono più solo amici. Per TMZ, i due hanno iniziato a frequentarsi circa un mese fa e hanno trascorso un sacco di tempo a Miami, in particolar modo nel corso del weekend.

Larsa Pippen and Marcus Jordan appear to have scrapped their friendship for a full-blown romance. https://t.co/Kav8DDuUFZ — TMZ (@TMZ) November 14, 2022

Jordan, figlio di Michael, e l’ex moglie di Scottie Pippen, uno degli ex compagni di squadra di MJ, hanno iniziato a frequentarsi all’inizio di questo autunno. La coppia ha passato del tempo insieme al Rolling Loud di New York e poi di nuovo il mese scorso in un ristorante giapponese a South Beach. Mentre Larsa Pippen, 48 anni, in precedenza aveva negato qualsiasi legame romantico con Marcus Jordan, 31 anni, le cose sono evidentemente cambiate.

È una coppia piuttosto sconcertante, a dire il vero. Ma sembrano felici. Secondo quanto riferito, Pippen e Jordan stavano festeggiando fino alle prime ore del mattino lunedì in una discoteca di Miami. Fonti hanno detto a PageSix che i due se ne sono andati insieme alla fine della notte.

“Anche se non stavano facendo uno spettacolo insieme, si può sicuramente dire che i due stavano uscendo insieme”, ha detto la fonte, aggiungendo che il duo è stato raggiunto da un gruppo di amici venerdì sera.

Leggi anche: Brooklyn Nets, Irving tornerà questa notte contro Sacramento?