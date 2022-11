Brooklyn Nets, Irving tornerà questa notte contro Sacramento?

La sconfitta di domenica contro i Los Angeles Lakers ha segnato la sesta partita saltata di fila da Kyrie Irving per i Brooklyn Nets. Il playmaker ha inizialmente ricevuto una sanzione di cinque partite dalla squadra in mezzo al suo scandalo antisemita, ma a questo punto non sembra che sia molto vicino al ritorno.

Secondo l’insider NBA Nick Friedell di ESPN, Irving è ora pronto a saltare la sua settima partita consecutiva con i Nets che affronteranno i Sacramento Kings martedì notte.

Questa in realtà non è una grande sorpresa considerato quello che è successo. I Brooklyn Nets hanno punito Irving con un lungo elenco di requisiti che gli richiedono di soddisfare prima che venga reintegrato nella squadra. Dato che ora salterà altre due partite dopo la sua sospensione iniziale di cinque partite, probabilmente sarebbe lecito ritenere che Kyrie non abbia ancora soddisfatto le richieste della squadra.

Stiamo a vedere se presto Irving tornerà a vestire la canotta dei Brooklyn Nets. Qualora la situazione non si dovesse sbloccare, probabilmente Uncle Drew cambierà squadra. Naturalmente noi terremo monitorata la situazione e vi terremo aggiornati passo passo.

Leggi anche: La Francia di Vinctor Wembanyama umilia la Bosnia e si qualifica al Mondiale