Matteo Spagnolo potrebbe tornare a giocare in Italia

Matteo Spagnolo è uno dei giovani italiani più interessanti. Ormai da diversi anni è nella cantera del Real Madrid che quest’anno l’ha integrato stabilmente in prima squadra, facendogli assaggiare anche l’aria dell’EuroLega.

Il play pugliese, però, gioca prevalentemente con la squadra B delle merengues, nella quarta serie spagnola, dove ha viaggiato a 13 punti di media. A Febbraio ha giocato anche con l’Italbasket nella bolla di Perm, in Russia.

Avendo compiuto da poco 18 anni, sono iniziate le trattative con il Real per il primo contratto professionistico che di certo sarà un accordo pluriennale. Dopo averlo firmato, Spagnolo potrebbe andare in prestito per accumulare esperienza. Per lui c’è anche la possibilità di tornare momentaneamente in Italia con la Vanoli Cremona che si sarebbe detta interessata, stando a quanto riporto Superbasket.

Una crescita con Peppe Poeta come mentore sarebbe sicuramente molto interessante per Spagnolo. Il Real Madrid, dal canto suo, sembra più propenso a prestarlo in Liga, per farlo abituare più velocemente ai ritmi e allo stile del basket spagnolo di vertice.

Foto: FIBA

