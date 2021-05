NBA – Atlanta Hawks, Trae Young zittisce il MSG: “Non parlava nessuno dopo il mio canestro”

Un game winner ai playoff al Madison Square Garden. Probabilmente il sogno di ogni bambino che inizia a giocare a basket. Questa notte Trae Young l’ha realizzato, regalando ai suoi Atlanta Hawks il successo in gara 1 del primo turno sui New York Knicks.

La point guard di Atlanta ha commentato così la giocata con la quale ha zittito il pubblico avversario.

Appena la palla è entrata, ho sentito il silenzio intorno a me. Mi aspettavo dei cori, degli insulti, invece niente, nessuno aveva voglia di parlare. Mi reputo un giocatore intelligente e un gran conoscitore di questo sport ma so comunque che devo ancora scoprire i playoff. Perciò è normale che reagisca quando ricevo dei cori contro, vivo questa cosa come una sfida ma l’importante è aver vinto. Conosco la storia dei giocatori più odiati dal pubblico del Madison Square Garden ed è un onore trovarmi in questa lista. I tifosi però non possono scendere in campo a marcarmi.