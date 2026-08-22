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Maxima Roma, ufficiale Vernon Carey Jr: a che punto è il roster?

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La Maxima Roma, che ha iniziato ieri il raduno e la propria preseason, deve ancora completare il roster: oggi la squadra capitolina di Paul Matiasic ha annunciato l’arrivo di Vernon Carey Jr. L’accordo col lungo americano, prodotto di Duke, era stato anticipato nelle scorse settimane: ora c’è anche l’ufficialità.

Carey, classe 2001, potrebbe rappresentare un colpo per la Maxima: parliamo di un giocatore molto promettente al college, con 37 partite in NBA tra Charlotte e Washington e un’esperienza molto positiva in Europa, con il Pinar Karsiyaka nella stagione 2023-24 (17.8 punti e 7.7 rimbalzi di media in BCL). Proprio nella sua stagione in Turchia, Carey aveva subito un grave infortunio al ginocchio che lo ha costretto a saltare tutto il 2024-25: quindi il ritorno in campo in G League con i Rio Grande Valley Vipers a 8.1 punti di media nella passata stagione.

Arrivati al 22 agosto, il roster della Maxima non è ancora completo, anche se negli ultimi giorni oltre a Carey la squadra capitolina ha aggiunto anche Mirza Alibegovic e Aaron Holiday. I giocatori sotto contratto sono 10: Holiday, Alibegovic, Xavier Moon e Brynton Lemar nel reparto esterni, Matt Ryan, Giovanni Veronesi e Carl Wheatle sulle ali, Miro Bilan, Vernon Carey Jr e John Brown III come lunghi. Aggregati alla squadra al momento ci sono anche Davide Moretti e Marko Milovanovic, sebbene non abbiano ancora firmato un contratto. In orbita Maxima c’è infine Gora Camara, che potrebbe essere il prossimo ad essere annunciato.

Francesco Manzi
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