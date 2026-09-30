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Vittoria Maxima: il debutto europeo contro Cluj è un successo netto

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La Maxima Roma ha vissuto un debutto europeo perfetto questa sera contro Cluj, alla prima partita di EuroCup: al PalaTiziano termina 89-55, un nettissimo successo per la squadra di coach Cotelli reduce dal KO in campionato contro Napoli.

Nella Capitale il risultato non è mai stato in discussione: la Maxima ha aperto con 34 punti nel primo quarto, quasi doppiando la squadra rumena, sulle ali di Brynton Lemar e Matt Ryan, i due migliori in campo per Roma anche a fine partita. Il vantaggio è cresciuto anche nel secondo periodo, con Cluj tenuta a 30 punti nell’intero primo tempo e un già nettissimo 55-30 al 20′. Nel terzo quarto la festa della Maxima è proseguita a suon di triple (12 su 26 di squadra, oltre il 46% da dietro l’arco), Mirza Alibegovic si è unito al banchetto e proprio una sua tripla ha chiuso la frazione sull’82-40 per i padroni di casa, che poi hanno fatto male negli ultimi 10′ senza però patirne ovviamente le conseguenze.

Matt Ryan è stato il top scorer della Maxima Roma con 16 punti in 25′, seguito da Lemar e Alibegovic a quota 14 ciascuno. Per i capitolini sono andati in doppia cifra anche Giovanni Veronesi e Miro Bilan, rispettivamente 11 e 10 punti.

Francesco Manzi
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