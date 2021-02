Meo Sacchetti dopo Italia – Macedonia: “Male in difesa però siamo usciti nei momenti topici”

Il commissario tecnico dell’Italbasket, Meo Sacchetti, ha commentato in conferenza stampa la gara vinta dagli Azzurri sulla Macedonia del Nord, valida per le Qualificazioni a Eurobasket 2022 e giocata nella “bolla” di Perm, in Russia.

Non abbiamo difeso bene, specialmente sui pick and roll, dai quali la Macedonia ha trovato tanti canestri. Nel secondo tempo siamo riusciti a passare in vantaggio ma avevamo di fronte una squadra che fa ottime scelte, sia in attacco che in difesa, così è riuscita a restare a contatto. Chi sarà fuori domani? Devo ancora deciderlo con il mio staff. Giocare senza pubblico è il problema di ogni sport, avere qualche spettatore è comunque un miglioramento perché i tifosi spingono sempre i giocatori a fare meglio. Ho detto ai ragazzi che vestire questa maglia è la cosa più importante, vogliamo vincere sempre anche se siamo già qualificati, è fondamentale creare una cultura vincente e oggi lo abbiamo dimostrato giocando bene nei momenti decisivi.

Foto: FIBA

