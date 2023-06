Messina dopo G6: “Gli Warriors hanno perso una Gara-7 in casa, ci sta perdere”

Ettore Messina, coach dell’Olimpia Milano, a margine della sconfitta contro la Virtus Bologna di 19 punti dopo gara-6 ha parlato ai giornalisti.

Il coach dell’EA7 è parso visibilmente deluso dal risultato e soprattutto dalla prestazione dei suoi che nel secondo tempo non hanno dato nemmeno l’idea di poter competere per la vittoria.

Alla classica domanda sul fattore campo in gara-7, Ettore Messina ha risposto in questa maniera:

“Saranno 48 ore dove sicuramente inizierà una litania dove ci dovrà essere per forza una vittoria della squadra di casa, che la pressione sarà tutta sulla squadra di casa, eccetera, eccetera. Lo dico sin da subito: i Golden State Warriors hanno perso una serie di finale NBA con gara-7 in casa, i Boston Celtics quest’anno hanno perso una gara-7 in casa con Miami, ci sta che si perda se non si gioca bene. Se dovessimo perdere, andremo in vacanza e ad agosto ricominciamo cercando di far meglio. Chi gioca meglio, vince. Chi gioca peggio, se ne va a casa. Molto semplice”.

Naturalmente l’obiettivo di Ettore Messina e dell’Olimpia Milano è di vincere il 30° Scudetto. Ma portare a casa il Tricolore è il medesimo obiettivo della Virtus Bologna, che potrebbe fare una vera impreso strappandolo agli eterni nemici, a casa loro.

