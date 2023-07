Michael Jordan era il “diavolo”, secondo l’ex compagno ai Bulls

Durante il suo periodo con i Chicago Bulls, Horace Grant ha visto Michael Jordan come il “diavolo”. Lo intendeva in senso buono, però.

Grant ha parlato con l’NBA Insider, Brandon “Scoop B” Robinson, nel podcast radiofonico di Scoop B, dove ha dettagliato la sua esperienza da giocatore per i Bulls insieme a His Airness. Grant è stato arruolato da Chicago nel 1987 ed è rimasto con la squadra fino al 1994. È stato una parte fondamentale dei primi tre titoli NBA consecutivi della franchigia di Windy City dal 1991 al 1993.

Durante i suoi sette anni di permanenza con i Bulls, Grant ha potuto veramente farsi un’idea di come Jordan si comportava in campo e in allenamento. E avere quell’esperienza in prima persona lo ha convinto che non c’è nessun altro giocatore migliore di MJ nella storia del gioco.

“Amico, lascia che te lo dica, pensavamo che questo ragazzo fosse il diavolo. Quando dico il diavolo è per rispetto. Per come si allenava, pensavamo di essere i Detroit Pistons o i New York Knicks. Questo ragazzo si allenava così duramente, e se non eri nella sua squadra in allenamento, eri il suo nemico giurato”, ha detto Grant a Scoop B. “Ed è per questo che puoi dire che è stato il miglior giocatore che abbia mai giocato a questo gioco”.

