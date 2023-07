Manu Ginobili, tour nei suoi luoghi del cuore in Italia

Manu Ginobili è in Italia.

Dopo quasi 20 anni dalla fine della sua esperienza nel nostro Paese, Ginobili è tornato nella terra che l’ha lanciato verso il grande basket NBA. La motivazione è un docu film sulla sua carriera che dovrebbe uscire nel 2024 su Disney Plus. L’argentino si trova in Italia per riprese e interviste nei luoghi simbolo della sua esperienza nel Bel Paese e per raccogliere alcune testimonianze chiave.

Prima tappa Bologna, dove Ginobili è sbarcato nei giorni scorsi e ha passato diverso tempo con l’ex compagno Hugo Sconochini. Per i due c’è stato anche il tempo per una partita a padel, ospiti della Virtus. Questa mattina all’ex Spurs è stata donata una maglia di quest’anno delle V Nere, poi è arrivato un video messaggio per tutti i tifosi bianconeri.

Bienvenido de nuevo a Bologna ⚪️⚫️@manuginobili

Nel saluto Ginobili si è augurato di poter tornare più spesso a Bologna nel prossimo futuro.

In queste ore Manu Ginobili si sta trasferendo a Reggio Calabria per produrre materiale riguardo la sua esperienza alla Viola, avvenuto prima del passaggio all’allora Kinder. Previsto un intervento di Gaetano Gebbia, l’allenatore che lo ha lanciato nella pallacanestro italiana. Domani alle 11 cerimonia orchestrata dal Comune a Palazzo San Giorgio, dove Ginobili riceverà il San Giorgio d’Oro, massima benemerenza della città reggina, che gli era stata assegnata nel 2006. Saranno presenti le autorità locali e alcuni ex compagni ed esponenti storici della Viola, l’evento è aperto al pubblico previo accredito via mail all’indirizzo violainside18@gmail.com e sarà trasmesso in diretta sul canale YouTube del Comune.