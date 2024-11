Mike James commenta TRISTISSIMO l’esonero di Obradovic

L’AS Monaco ha deciso di licenziare coach Sasa Obradovic, diventando così il primo tattico dell’EuroLeague a perdere il posto in questa stagione. Mike James, il leader della squadra, è intervenuto sui social media per esprimere la sua gratitudine nei confronti di Obradovic, che era con la squadra dalla fine del 2021.

“Obradovic, con parole semplicissime voglio ringraziarti. Per essere non solo uno dei miei allenatori preferiti, ma anche una delle mie persone preferite”, ha scritto James su Instagram. “Sei arrivato in una squadra in uno stato orribile con una versione orribile di me e l’hai trasformata in un nome europeo.

Il Roca Team, da quando sei arrivato, è una squadra da temere e una squadra che molti tifosi amano guardare. Mi avete spinto a essere la versione migliore di me stesso ogni giorno, anche quando non me ne rendevo conto. Ho apprezzato ogni secondo, coach, e so che questo non sarà il nostro ultimo incontro. Grazie, coach”.

La decisione del Monaco di Mike James di separarsi da Obradovic ha fatto seguito alla sconfitta casalinga del Monaco contro il Le Mans di domenica, che ha lasciato il Monaco con un record di 5-3 nel campionato francese. In EuroLega, il Monaco ha un record di 6-4, pari al settimo posto.

