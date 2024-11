Charles Barkley potrà dire “quello che vuole” in Inside the NBA di ESPN

Secondo i termini del nuovo accordo di “Inside the NBA” con ESPN, la rete non potrà censurare nessuno dei conduttori del programma. Per i fan del programma di lunga data, ciò significa che l’amato re delle battute piccanti Charles Barkley potrà continuare a fare le sue trovate anche sotto la bandiera della ESPN-Disney.

Mentre lo show andrà in onda su ESPN a partire dalla stagione 2025-2026, i diritti editoriali rimarranno a TNT Sports, secondo quanto riportato da Front Office Sports. L’accordo prevede che ESPN riceva i diritti di rete di “Inside the NBA” in cambio della messa in onda da parte di TNT Sports di un maggior numero di partite di calcio e di basket della Big 12.

“TNT manterrà il “completo controllo editoriale” del pluripremiato programma in studio”, ha riferito Michael McCarthy di Front Office Sports. “Lo schietto Charles Barkley (che ha più volte dichiarato che non avrebbe mai lavorato per ESPN) sarà libero di dire quello che vuole”.

ESPN and TNT Sports officially announce 'Inside the NBA' deal, which will start with the 2025-2026 season 🙌

The studio team of Ernie Johnson, Kenny Smith, Charles Barkley and Shaq will be part of:

– Opening Week

– Christmas Day

– ABC games (after January 1)

– Playoffs,… pic.twitter.com/xpaKT53zPo

— ClutchPoints (@ClutchPoints) November 18, 2024