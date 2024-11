Bronny James, un sonoro FLOP alla seconda partita di G-League

Bronny James nelle scorse ore è tornato in campo in G-League con la maglia dei South Bay Lakers. Il figlio di LeBron aveva saltato la precedente gara contro i Santa Cruz Warriors perché i Lakers hanno deciso, senza particolari motivazioni, che non giocherà le trasferte in G-League. Contro gli Stockton Kings, i South Bay Lakers hanno perso 127-122, il secondo KO di fila.

Bronny, che all’esordio assoluto con South Bay aveva segnato 6 punti con 2/9 al tiro, contro i Kings ha chiuso con 4 miseri punti in 25′, tirando 2/10 dal campo. Insomma il figlio d’arte continua a fare molta fatica, anche “al piano di sotto”. Alla sua prestazione, James Jr ha aggiunto 2 rimbalzi, 2 assist, 2 falli commessi e 1 palla persa.

In 2 partite in G-League, Bronny James ha collezionato già 6 palle perse ma soprattutto ha tirato 4/19 dal campo contro difese non esattamente super.