Mike James ha raggiunto un accordo per il suo rinnovo biennale con l’AS Monaco, come riportato da molto fonti a BasketNews.

James ha tenuto una media di 16,4 punti, 3,2 rimbalzi, 5,8 assist, 1,2 palle rubate e 18,1 PIR per partita di EuroLega in questa stagione.

L’EuroLeague Players Association (ELPA) lo ha nominato MVP della stagione di EuroLeague. Un’estensione con Mike James era prioritario per il Monaco che entrava nella free agency del 2022. Il Monaco ha anche rinnovato Donta Hall (tre anni), Alpha Diallo (tre anni), Donatas Motiejunas (due anni) e coach Sasa Obradovic (tre anni).

Leggi anche: La Virtus Bologna annuncia due colpi nel reparto lunghi