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BC Roma, il tesseramento di Kelly Olynyk non arriva in tempo: salta il derby con la Maxima

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È passata una settimana dal comunicato ufficiale con cui la BC Roma annunciava la firma di Kelly Olynyk: il veterano canadese ad oggi non è però stato ancora tesserato per la LBA. La speranza di vederlo in campo all’esordio già questo weekend per l’attesissimo derby capitolino contro la Maxima è dunque svanita.

Olynyk, 35 anni, potrebbe quindi debuttare con la nuova maglia settimana prossima, in EuroCup contro il Balkan Botevgrad oppure in campionato contro la Reyer Venezia.

In carriera, il lungo canadese ha disputato 842 partite in NBA ma per lui è un debutto assoluto in Europa.

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