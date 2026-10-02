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Detroit Pistons, ecco l’epilogo della telenovela Jalen Duren

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Nell’ultimo giorno utile per accettare la qualyfing offer da 9.6 milioni di dollari, che lo avrebbe portato alla free agency la prossima estate, Jalen Duren ha invece trovato un tanto agognato accordo con i Detroit Pistons per il rinnovo. Le cifre sono le stesse che il giocatore aveva rifiutato pochi giorni fa: 5 anni di contratto e 200 milioni di dollari complessivi. Decisiva la scelta dei Pistons di eliminare dal contratto una clausola sul peso di Duren, che aveva rappresentato uno dei motivi di forte tensione tra il lungo e la franchigia. Duren attualmente è in forma, ma in passato aveva avuto una sorta di “dipendenza” da caramelle che aveva costretto i Pistons a seguirlo molto attentamente nella sua dieta: inizialmente l’inserimento della clausola era stata quindi vista probabilmente come una mancanza di fiducia da parte del giocatore.

Dopo aver saltato il Media Day e i primi giorni di training camp con i compagni, Jalen Duren potrà quindi unirsi nuovamente alla squadra di JB Bickerstaff. Nella scorsa stagione il lungo era stato per la prima volta All-Star, chiudendo con 19.5 punti e 10.5 rimbalzi di media, anche se le sue prestazioni erano calate molto nei Playoff (10.2 punti e 8.5 rimbalzi di media in 14 partite).

Francesco Manzi
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