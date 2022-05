Mike James salva il Monaco da una clamorosa eliminazione ai Playoff

Da matricola, l’AS Monaco qualche settimana fa aveva sfiorato le Final Four di Eurolega. La squadra del Principato alla fine si era arresa in Gara-5 contro l’Olympiacos. Ma il Monaco ha rischiato seriamente una eliminazione ben più sorprendente nei Playoff del campionato francese. Dopo aver perso la prima partita in casa contro Strasburgo e aver vinto poi Gara-2 in trasferta, i monegaschi si sono trovati anche a -21 in Gara-3 (in Francia il primo turno è al meglio delle 3). Ma alla fine, grazie a Mike James e Donatas Motiejunas, gli ospiti sono tornati in partita.

A segnare il canestro decisivo per mandare al supplementare la gara ci ha pensato proprio James, con un turnaround che ha trovato solo il fondo della retina. All’OT, il Monaco ha poi avuto la meglio 82-80, passando così il turno per un soffio. Per Mike James alla fine 24 punti e 9 falli subiti in 39′ sul parquet. Nella partita precedente, l’ex Milano ne aveva invece segnati 30.