Mike James si sveglia tardi ma lo fa: il Monaco batte la Stella Rossa

AS Monaco – Stella Rossa 70 – 62

(21 – 12, 20 – 24, 15 – 17, 14 – 9)

Con lo stesso record di 2 vittorie e 3 sconfitte, l’AS Monaco di Mike James e la Stella Rossa aprono la sesta giornata di Regular Season di Eurolega alla Salle Gaston Médecin, nel Principato di Monaco.

Pronti, via e le mani dei protagonisti di entrambe le squadre sono piuttosto fredde: regna l’equilibrio fino al canestro di Kuzmic per il momentaneo 10-10. Poco dopo si materializza il primo tentativo di fuga dei padroni di casa che, affidandosi a Diallo ed Hall, si portano avanti di 9 lunghezze al primo mini-intervallo (21-12 al 10′). In avvio di seconda frazione, l’andamento del match resta pressoché lo stesso ed i francesi provano a consolidare il vantaggio (29-17), almeno fino a quando non sale in cattedra Nate Wolters che riporta a contatto la Stella Rossa (31-30). Tuttavia, la truppa di coach Radonjic non riesce a completare la rimonta e Monaco rientra negli spogliatoi con la consapevolezza di essere ancora avanti nel punteggio (41-36 al 20′).

Dopo l’intervallo lungo, è ancora una volta Wolters, insieme a Kalinic, a propiziare un altro parziale dei serbi che stavolta riescono non solo ad agguantare la parità ma anche a portarsi avanti di un paio di punti (47-52). Tuttavia, nel momento di massima difficoltà dei padroni di casa, si iscrive a referto anche Mike James con la prima tripla della sua partita che è fondamentale per arrivare all’ultima frazione di gioco nel migliore dei modi (56-53 al 30′). Ed infatti proprio l’ultimo quarto di gioco si apre nel segno del play ex Olimpia Milano e del lungo Motiejunas che, anche grazie al contributo di Diallo, consentono di fatto al Monaco di chiudere la pratica (65-59, poi 66-62 e il finale di 70-62).

TABELLINI

Monaco: Diallo 19, Motiejunas 14, Andjusic 12.

Stella Rossa: Wolters 18, Kalinic 14, Kuzmic 10.