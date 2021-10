Suicidio sportivo di Venezia, il Bursaspor passa al Taliercio

VENEZIA-BURSASPOR 62-70

(20-21, 25-13, 12-12, 5-24)

Venezia sciupa la possibilità di rimanere imbattuta in Europa, con un ultimo quarto da film horror con appena 5 punti realizzati. Nei primi 30′ la prestazione era comunque stata positiva, soprattutto in difesa nei periodi centrali, e gli orogranata erano sembrati in controllo del match. Invece, tutto è cambiato nella frazione finale, anche per grande merito di un Bursaspor mai domo e di una difesa che ha causato alla Reyer 20 palle perse.

I locali iniziano meglio in attacco che in difesa, e trovano subito due triple di un caldissimo Vitali. Tuttavia, appaiono distratti nella loro metà campo, soffrono i giochi per Guven a centro area e non riescono a scappare. Quando le percentuali al tiro dei lagunari si abbassano, i turchi passano a condurre grazie alle triple di Needam: 20-21 al 10′. In avvio di secondo quarto continua a regnare l’equilibrio, ma si segna molto di meno, tra buone difese e palle perse ingenue da entrambe le parti. Dopo il 15′ inizia invece un flipper che vede prima un allungo ispirato da Watt e Stone, poi la risposta con Turen e il nuovo break firmato da Tonut con due contropiedi. All’intervallo, conduce Venezia col punteggio di 45-34. Nel terzo quarto entrambe le squadre difendono alla morte, e smettono di segnare con facilità dal campo. La distanza nel punteggio rimane pressoché invariata, fino a che Watt con due schiacciate ritocca il massimo vantaggio sul +13. Poi, due liberi di Andrews chiudono la terza frazione di gioco sul parziale di 57-46. La gara non è finita, perché i turchi non smettono di giocare e si riavvicinano pericolosamente. Venezia, dalla sua, non fa mai canestro e viene sorpassata dalle triple di Needham e Freeman, che valgono il +7 e un parziale di 3-21 nell’ultimo quarto. La Reyer prova a cambiare la partita nel finale, ma non ci riesce: finisce 62-70.

Venezia: Stone 3, Tonut 10, Daye 6, De Nicolao 2, Sanders 4, Philip 5, Echodas 6, Charalampopulos ne, Mazzola ne, Brooks 9, Vitali 7, Watt 10. All: Walter De Raffaele

Bursaspor: Sezgun ne, Freeman 15, Ozalp ne, Needham 18, Turen 9, Omer 2, Bitim 2, Andrews 3, Hayes 6, Guven 10, Dudzinski 5, Selcuk ne. All: Dusan Alimpijevic