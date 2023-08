Mike James sul futuro: “Avevo domande, ma non ho ricevuto risposta”

Mike James ha tenuto banco anche quest’estate nel mercato europeo. In un primo momento, nonostante l’arrivo di Kemba Walker all’AS Monaco, l’americano sembrava destinato a restare nel Principato. Poi, in pochi giorni, la rottura e l’avvicinamento all’Olympiacos. Ma passato qualche altro giorno anche la trattativa con i greci non è decollata e ora sembra che James rimarrà davvero al Monaco.

Nelle scorse ore MJ è stato ospite del podcast di BasketNews, “URBONUS Podcast”. Ovviamente si è parlato soprattutto del suo futuro, e il giocatore ha confermato che attualmente resterà nel Principato. Con il Monaco ha raggiunto le Final Four di EuroLega nella scorsa stagione, ma stando a James il club non è stato chiaro su quale sarà il suo ruolo con Walker in squadra.

“Non avevo accordi con nessuno per andarmene. Ma avevo delle domande sul mio futuro che non hanno davvero trovato risposta” ha detto James, un po’ amareggiato. “Non so se sono una colonna portante della squadra o parte del piano, ma mi hanno detto che sarei rimasto qui, quindi eccomi” ha aggiunto l’ex Milano.

Insomma, non sembra che Mike James sia rimasto a Monaco con grandi motivazioni per la stagione che verrà. “Non ho ricevuto risposte, mi hanno solo detto che sarei rimasto qui per quest’anno e che non potevo andarmene o esplorare altre opzioni. Quindi penso che per questa stagione sarò qui. La prossima estate sarò free agent e vedremo cosa succederà” ha dichiarato James.

“Il Panathinaikos? Non so quanto fossero seri. Io e Giannakopoulos abbiamo un rapporto semi-solido. Parliamo spesso, penso che mi abbia chiesto quale fosse il mio status. Gli ho risposto che non sapevo se me ne sarei andato e che pensavo di rimanere qui. Non mi vedevo andare da altre parti, quindi le trattative si sono fermate lì” ha commentato James sui rumors che lo collegavano al ritorno in biancoverde.

Infine una chiosa che riassume bene lo stato mentale di James in vista della nuova stagione: “Avevo delle domande e non ho davvero avuto risposta. Ancora oggi non ce l’ho. Stavo soppesando le mie opzioni”.