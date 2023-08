Sasa Obradovic su Mike James: “Se se ne fosse andato, gli avremmo chiesto un’ampia buonauscita”

Questa mattina erano state pubblicate le dichiarazioni di Mike James durante il podcast registrato con BasketNews. La star dell’AS Monaco aveva detto tra le righe che avrebbe preferito cambiare squadra, aggiungendo esplicitamente di non avere ricevuto ancora risposte su quale sarà il suo ruolo in squadra ora che i monegaschi hanno preso Kemba Walker.

Ad aggiungere ulteriore tensione ad un rapporto, quello tra James e il club, destinato a far parlare parecchio durante la stagione, ci aveva poi pensato l’account di X dell’AS Monaco, versione inglese. Oggi è infatti anche il compleanno dell’americano, ma gli auguri della squadra sono sembrati quasi una presa in giro: “L’AS Monaco può ufficialmente confermare che Mike James sta festeggiando il suo compleanno oggi! Ti auguriamo di vincere la tua prima EuroLega e il titolo di MVP”.

AS Monaco can officially confirm that Mike James is celebrating his birthday today! 🎂 🎉 Wishing you to win your first EuroLeague title and the MVP 😉 pic.twitter.com/7U67M2rpTT — AS Monaco Basket EN 🏀 (@ASMBasket_EN) August 18, 2023

Sono poi arrivate le dichiarazioni del suo allenatore, Sasa Obradovic, col quale Mike James aveva già avuto delle discussioni l’anno scorso. Il coach, intervistato da EuroHoops, ha messo fine ai rumors ma ha anche fatto capire perché l’ex Milano e CSKA non se ne sia andato in questa sessione di mercato: “È rimasto, ovviamente. Ha un contratto, quindi non c’era nemmeno da parlarne. Se avesse provato ad andarsene, probabilmente gli sarebbe stata richiesta un’ampia compensazione economica. Ma direi che questa non è un’opzione al momento”.