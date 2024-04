Milano contro Virtus Bologna al Play-in di EuroLega: in quale caso può succedere?

L’Olimpia Milano e la Virtus Bologna ieri sera si sono affrontate per l’ultima volta nella stagione regolare di EuroLega. Le due formazioni che l’hanno fatta da padrone in Italia negli ultimi anni probabilmente si affronteranno ancora in questa stagione, magari in semifinale o in finale Scudetto. Ma c’è anche un’altra possibilità, sebbene remota: che il derby d’Italia venga riproposto anche in EuroLega, al Play-in e in gara secca.

Sarebbe una circostanza che farebbe impazzire i tifosi di entrambe le squadre, storiche rivali per il predominio in Italia e potenzialmente in gara per un posto ai Playoff di EuroLega. Tutto dipenderà dai risultati dell’ultima giornata di EuroLega, settimana prossima.

Se Milano dovesse vincere contro il Maccabi Tel-Aviv, la Virtus Bologna dovesse perdere in casa contro il Baskonia e sia il Partizan che l’Efes dovessero perdere le rispettive partite contro Valencia e Stella Rossa, allora ci sarebbe davvero il derby italiano al primo Play-in. Quello che si disputerebbe tra la 9° classificata, in questo caso Bologna che avrebbe il fattore campo, e la 10°, l’Olimpia Milano. La vincente di questo ipotetico scontro diretto andrebbe poi ad affrontare la perdente del match tra Maccabi Tel-Aviv e Baskonia per l’ultimo posto nella griglia dei Playoff, che assicurerebbe una serie al meglio delle 5 contro il Real Madrid capolista.

