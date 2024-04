EA7 Milano e la speranza Play-in: come l’Olimpia può qualificarsi all’ultima giornata?

L’Olimpia Milano ha surclassato la Virtus Bologna questa sera, nel penultimo turno di stagione regolare di EuroLega: è stata la prima vittoria dei biancorossi nel derby europeo. Il successo dell’Efes sul campo del Fenerbahçe, poco prima della fine della partita di Milano, non semplifica però alla squadra di Ettore Messina una qualificazione al Play-in che è sempre stata in salita.

Ieri Valencia ha perso nettamente contro l’ASVEL, dicendo addio al sogno Play-in. Proprio gli spagnoli saranno gli avversari del Partizan Belgrado, la terza squadra in lizza per il decimo posto insieme ad Efes e Olimpia Milano. Cosa deve quindi succedere nell’ultimo turno di EuroLega, perché Milano si qualifichi per la postseason?

Molto semplicemente, l’unica possibilità per l’Olimpia è una vittoria sul campo del Maccabi Tel-Aviv (si giocherà in campo neutro a Belgrado) e le contemporanee sconfitte di Partizan, in casa contro Valencia appunto, ed Efes, che giocherà invece in casa contro la Stella Rossa. Insomma, le speranze di Milano sono davvero ridotte al minimo: il Maccabi è settimo in classifica, già certo di un posto nel Play-in, ma Valencia e Stella Rossa non hanno più nulla da chiedere alla competizione e potrebbero agevolare il lavoro di Partizan ed Efes. Per riassumere:

L’Efes si qualifica se batte la Stella Rossa.

L’Olimpia Milano si qualifica se batte il Maccabi e sia l’Efes che il Partizan Belgrado perdono.

Il Partizan Belgrado si qualifica se batte Valencia e l’Efes perde.

In caso di arrivo a pari punti delle tre squadre, quindi con vittorie di Milano e Partizan e KO dell’Efes, sarebbero i serbi a passare come decimi.