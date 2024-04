Matt Barnes racconta come Kobe Bryant abbia pagato una sua multa NBA

Una delle cose più famose della defunta superstar dei Los Angeles Lakers, Kobe Bryant, era il modo in cui trattava i suoi compagni di squadra durante la sua leggendaria carriera quasi ventennale con la franchigia, culminata in cinque vittorie del campionato e in molti altri risultati ai playoff. Uno dei compagni di squadra di Kobe Bryant durante la sua leggendaria permanenza ai Lakers è stato Matt Barnes, che ha trascorso due anni a Los Angeles, dal 2010 al 2012, come una delle sue numerose tappe NBA in tutta la lega.

Recentemente, Matt Barnes si è fermato al podcast P With Paul George della stella dei Los Angeles Clippers, presentato da Wave Sports + Entertainment, per fare luce su come Kobe Bryant gli abbia coperto le spalle quando ha accumulato multe sotto l’allora commisioner David Stern.

“Credo che me l’abbia detto una delle signore. Non me l’ha detto lui. Credetemi, è stato tipo: ‘Kobe si è occupato della tua multa’. E io: ‘Cosa? Cosa? Il mio ragazzo. Quello è il mio ragazzo’, ha detto Barnes.

Kobe Bryant si è affermato come una delle principali icone del gioco durante la sua leggendaria carriera ai Lakers, culminata con una prestazione da 60 punti contro gli Utah Jazz nella sua ultima partita della stagione 2015-16.

Leggi anche: Bronny James ha deciso: si dichiara eleggibile al Draft, ma non solo…