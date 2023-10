Milano fa e disfa, ma alla fine è più fredda di Tortona e vince

Bertram Tortona – Olimpia EA7 Milano 75-79

(19-22; 12-19; 24-13; 20-25)

L’Olimpia EA7 Milano ha sconfitto di misura la Bertram Tortona con un quarto quarto pazzesco di Alex Poythress, decisivo in attacco e in difesa con le sue stoppate. Gli ospiti probabilmente hanno sprecato più energie del necessario, facendosi rimontare quel +10 di fine quarto che aveva messo in ghiaccio la gara.

Il primo quarto è abbastanza equilibrato, con l’EA7 che è sul pezzo ma anche la Bertram, che non ha alcuna intenzione di chinare il capo senza combattere con questa Milano. A fine primo quarto gli ospiti hanno un possesso pieno di vantaggio, 22 a 19. Nel secondo periodo si segna molto poco ma, quei pochi canestri che si vedono, sono quasi tutti delle Scarpette Rosse. All’intervallo lungo i biancorosso conducono 41 a 31.

Al ritorno dagli spogliatoi la musica è totalmente diversa. Tortona sembra letteralmente un’altra squadra e anche Milano. 13 a 3 di parziale e 42 pari dopo 3′ dall’inizio del secondo tempo. Da questo momento in poi è una gara super equilibrata, con i padroni di casa che stanno in piedi grazie ai tiri dalla lunga distanza, mentre i meneghini riescono a stare in partita con diversi minibreak. A 3′ dalla fine siamo sul +3 per Tortona. Poythress è immarcabile sotto le plance nel finale ed è lui a segnare i liberi del 75 pari a 67 secondi dal termine. L’ex Maccabi è decisivo anche in difesa perché due sue stoppate e la freddezza ai liberi di Shields e Tonut permettono a Milano di battere Tortona con il punteggio finale di 79 a 75.

Tortona: Dowe 12, Baldasso 9, Obasohan 9, Weems 19, Radosevic 4, Zerini 0, Baldi NE, Candi 0, Tavernelli NE, Strautins 0, Daum 16, Thomas 6. All. Marco Ramondino.

Milano: Pangos 11, Tonut 7, Melli 14+10R, hall 4, Shields 5, Poythress 14, Bortolani 0, Kamagate 6, Ricci 0, Flaccadori 8, Caruso NE, Voigtmann 8. All. Ettore Messina.

