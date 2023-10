Trapani, Antonini e i “gufi di campagna” dopo la sconfitta con Cantù

Valerio Antonini ha commentato la sconfitta dei Trapani Shark contro l’Acqua S.Bernardo Cantù. Qui di seguito il comunicato stampa con la citazione del Presidente dopo la sconfitta dei siciliani contro i brianzoli.

Dopo 7 vittorie consecutive tra cui la Supercoppa, che forse qualche “gufo di campagna” dimentica volutamente, è arrivata la prima sconfitta in campionato contro Cantù, al termine della quale il Presidente di Trapani, Valerio Antonini, ha commentato come segue:

“Sconfitta meritata contro un’ottima formazione che nei momenti critici ha tirato fuori il giuoco migliore attraverso unione di squadra e precisione chirurgica nel tiro da tre punti. Sono stato negli spogliatoi a congratularmi con loro per aver vinto meritatamente. Bisogna imparare dalle sconfitte a trarre importanti indicazioni per poter arrivare ai play off in maniera più consapevole di cosa può riservare una partita contro avversari così importanti”.

“Rimane la consapevolezza che per 3/4 di gara abbiamo giocato alla pari – ha aggiunto il Presidente – finanche meglio in alcuni frangenti, anche se alla fine quando si perde bisogna cercare sempre di limitare i danni perché perdere di 17 punti in casa non mi è piaciuto per niente. Considerazioni che ho espresso a tutti i miei in maniera chiara.

Ringrazio lo straordinario pubblico presente (oltre 3200 paganti con incasso record n.d.r.), che ha dato vita a uno spettacolo bellissimo, incitando la squadra dall’inizio alla fine. Siamo prontissimi a ripartire da Latina, ricordando a tutti che siamo sempre primi della classe”.