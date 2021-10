Milano fa poker e rimane imbattuta: sconfitto un combattivo Efes al Forum

Olimpia Milano – Efes Istanbul 75-71

(16-21, 26-15, 21-13, 12-22)

Milano rimane imbattuta in Eurolega e vince la quarta partita in quattro gare, superando in volata anche i campioni in carica dell’Efes. L’Olimpia domina i due quarti centrali e rischia molto in apertura dell’ultimo, ma si aggrappa a Mitoglou che nel finale segna due canestri decisivi.

L’Efes, fino ad oggi 1-2 in Eurolega, parte meglio portandosi sul 2-7 nel giro di 2′. Milano risponde con un break di 5-0, ma ancora i turchi provano a scappare fino al 7-16. Hall, Datome e Rodriguez segnano una tripla a testa per chiudere i primi 10′ sul 16-21. Micic e Larkin costruiscono il +8 ospite in apertura di secondo periodo, ma ancora Milano termina la frazione in grande crescita: un maxi-parziale di 17-2 permette agli uomini di Messina di andare al riposo sul 42-36.

Delaney e Shields portano Milano a +11 in apertura di terzo quarto, 10′ che vedono l’Olimpia dominare la gara. I padroni di casa mantengono un considerevole vantaggio e toccano anche il +12, mentre dall’altra parte l’Efes sbaglia tanto da dietro l’arco. La ciliegina sulla torta la mette Jerian Grant sulla sirena, segnando da centrocampo il canestro del 63-49 che lascia sbalordito tutto il Mediolanum Forum. La preghiera di Grant sveglia l’Efes, che nel quarto quarto parte subito con un parziale di 0-11 che mette paura ai biancorossi. Sul 63-60, Mitoglou segna una tripla che dà ossigeno all’Olimpia e poco dopo si ripete con altri 2 punti. Il resto lo fanno Hall e Hines, che scrivono il nuovo +9 che taglia le gambe agli ospiti. Nel finale Moerman mette paura ai meneghini, che però vedono Delaney subire fallo su una tripla e convertire tutti e tre i liberi. Inutile l’ultimo canestro a fil di sirena di Larkin, che fissa il risultato sul 75-71.

Milano: Melli, Grant 3, Rodriguez 3, Tarczewski, Ricci, Hall 13, Delaney 16, Mitoglou 9, Shields 12, Alviti NE, Hines 8, Datome 11.

Efes: Larkin 13, Beaubois 3, Singleton 5, Balbay, Gecim 6, Gazi, Moerman 12, Pleiss, Micic 17, Petrusev 10, Dunston 5.