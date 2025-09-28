Milano non sbaglia, regola Brescia e si regala la Supercoppa

GERMANI BRESCIA – EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 76-90

(24-28, 20-19, 11-22, 21-21)

L’Olimpia Milano si aggiudica la sua sesta Supercoppa superando Brescia in finale. Gara sostanzialmente mai in discussione con l’Olimpia che tiene sempre le redini dell’incontro, dando l’idea di una superiorità abbastanza evidente. Il match è una continua rincorsa per la Germani che lotta nel primo tempo, trovando in Ndour, Massinburg e Della Valle le risorse per restare a contatto. L’Armani però allunga definitivamente nel terzo periodo con le sgasate di Ellis (votato MVP della manifestazione) e Mannion, arrivati a dar manforte a Nebo (18+7 con un dominio incontrastato nel pitturato) e Brown (11 assist, record per la competizione).

Milano può così festeggiare nel ricordo del patron Giorgio Armani, onorato al meglio con una due giorni che ha mostrato una squadra già a buon punto. Un chiaro messaggio a tutte le contendenti con l’Olimpia che sembra partire ancor più in pole position rispetto alle stagioni passate.

TABELLINI

Brescia: Bilan 8 (3/8 da 2, 2/2 tl), Della Valle 10 (1/2, 2/4, 2/2 tl), Ndour 8 (2/2, 0/1, 4/4 tl), Ivanovic 12 (1/7, 1/2, 7/8 tl), Rivers 5 (0/2, 1/5, 2/2 tl), Massinburg 14 (1/2, 3/5, 3/4 tl), Burnell 14 (5/8, 0/2, 4/5 tl), Mobio (0/2 da 2), Cournooh 5 (1/1, 1/1, 0/2 tl). N.e. Ferrero, Doneda, Santinon. All. Cotelli.