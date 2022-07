Milano saluta e ringrazia Bentil, c’è lo Zenit all’orizzonte?

Ben Bentil non giocherà con la casacca dell’Olimpia Milano 2022/2023. Erano già circolate voci sulla probabile partenza dell’ala ghanese ma ora la società meneghina ha diramato il comunicato ufficiale.

Bentil era arrivato a Milano per sopperire all’infortunio di Mitoglu e ne aveva preso totalmente il posto quando il giocatore greco è stato fermato definitivamente. L’entusiasmo e l’energia del classe ’95 sono stati determinanti per la vittoria della Coppa Italia e dello Scudetto.

Secondo snda.gr, Bentil ha su di sé gli occhi dello Zenit che, nelle prossime ore, tenterà l’assalto, a meno di altre allettanti proposte.

📝 Grazie 𝗕𝗲𝗻 𝗕𝗲𝗻𝘁𝗶𝗹: professionalità, entusiasmo e vittorie ➡ https://t.co/5ot7IwKhYF

📝 Professionalism, enthusiasm and wins: thank you Ben Bentil ➡ https://t.co/8Znv3lybVV

🤝#insieme #ThankYou #Bentil @benbentil pic.twitter.com/rvkLy0j36k

— Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936) July 14, 2022