Bentornata a casa, Roma: sold out al PalaTiziano per il derby di B

Non è di basket che si parla. O almeno non solo. È qualcosa di molto più profondo, come le radici degli alberi che, sebbene a volte questi sembrino privi di vita in superficie, nel sottosuolo continuano a nutrirsi e quindi ad esistere. Così è il basket a Roma che da sempre è lo sport più seguito (dopo il calcio, si intende, che non è uno sport, ma una religione), praticato in centinaia di palestre di periferia e non, costellato di realtà piccole, medie e grandi che sfornano silenziosamente giocatori che giocare lo fanno di professione. Ma a livelli alti, dopo la storia della Virtus Roma che fu, si è perso qualcosa. Restare senza una casa, un palazzo che potesse accogliere le società più ambiziose per 5 anni non ha aiutato gli entusiasmi, poi. Il basket quindi, è diventato un patrimonio di cui si è pensato di poter fare a meno nella Capitale. C’erano le squadre e c’erano anche le categorie, è vero, ma mancava la cosa più importante: la gente, i cuori che battono all’unisono per gli stessi colori, la passione di tanti.

Una storia nuova

Oggi, 18 febbraio 2024, il PalaTiziano non solo ha riaperto le sue porte da poche settimane ma questo è il primo sold out della sua nuova storia. In campo non c’è la Serie A. E nemmeno la Serie A2. Ci sono due squadre romane che militano nella Serie B Interregionale: la Virtus Roma 1960 e la Carver Roma. Ma quello che conta di più è che tutti i seggiolini del Palazzo di Piazzale Apollodoro sono occupati. È vero che “certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano” ed è bello sapere che nonostante Roma si sia talvolta dimenticata del basket, il basket non l’ha mai lasciata davvero, tornando a rispondere presente alla prima grande occasione. Vince la Virtus Roma 1960 ma, soprattutto, vince chi ha lavorato per tutto questo e ha atteso a lungo questo giorno. Bentornata, Roma!