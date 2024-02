Miss Italia torna in campo: Alice Sabatini ha esordito con Varese dopo 6 anni

Nel 2015, Alice Sabatini portò il basket sul trono di Miss Italia vincendo la competizione. La ragazza classe 1996 è appassionata di basket ed ha giocato per tanti anni, prima alla USD Santa Marinella, poi a Ostia. Era però dal 2018 che Sabatini non indossava le scarpette e calcava i parquet dei campionati nazionali femminili.

Nelle scorse ore però Sabatini ha firmato con la Pallacanestro Varese, in Serie B, e poche ore dopo ha esordito contro l’Ardor Bollate. La partita è stata vinta dai biancorossi piuttosto nettamente, 87-65, e l’ex Miss Italia ha chiuso con 2 punti, frutto di un 2/2 dalla lunetta.

“Sono felice di essere tornata a far parte di una squadra. Sono passati 6 anni dall’ultima partita: il basket mi mancava. Non avevo più provato a cercare una squadra a causa del lavoro che spesso mi porta anche fuori dall’Italia. Quando ho ricevuto la chiamata da Fabio, ero un po’ incredula, ma, appena ho ripreso la palla in mano, ho capito quanto mi mancasse. Sono felice di far parte di questa squadra. Le ragazze sono davvero molto carine e mi hanno accolta bene sin dal primo giorno” ha dichiarato Alice Sabatini.