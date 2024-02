Vasilije Micic esordisce con gli Hornets e fa subito career-high in NBA

Vasilije Micic la scorsa estate aveva scelto l’avventura NBA dopo due titoli di MVP vinti in EuroLega con l’Efes. Finora però l’esperienza americana della point guard serba non è andata bene: solo 30 presenze con 12′ di media con la maglia degli Oklahoma City Thunder, segnando 3.3 punti a partita. Il giorno della trade deadline Micic è stato scambiato con gli Charlotte Hornets, per Gordon Hayward che è finito ad OKC.

Ieri notte il serbo ha quindi fatto il suo esordio con Charlotte contro Memphis, giocando subito la sua migliore partita della sua fin qui breve carriera NBA. Micic è rimasto in campo 26′, massimo in stagione, ed ha segnato 18 punti con 9 assist, entrambi career-high in NBA, tirando 8/13 dal campo.

Prima di questa ultima partita era andato in doppia cifra solo una volta, fermandosi a 12 punti qualche settimana fa.

“Fa cose che non si possono insegnare, sa dove sono tutti i compagni in campo” ha dichiarato Steve Clifford, coach di Charlotte.

30-year-old rookie Vasilije Micic was impressive in his Hornets debut: 18 PTS (8/13 FG) & 9 AST in 26 MINS off the bench.

Clifford: “All the stuff you can't teach. He knows where everybody is on the floor." pic.twitter.com/HHp23r6A2Z

— Ballislife.com (@Ballislife) February 11, 2024