Mistero Kelly Oubre Jr: le telecamere non mostrano l’incidente che lui racconta

Nei giorni scorsi Kelly Oubre Jr era rimasto vittima di un incidente, venendo investito da un’auto vicino a casa sua e fratturandosi più di una costola. L’auto sarebbe poi scappata senza prestare soccorso al giocatore dei Philadelphia 76ers. O almeno così sembrava. Eric Gripp, portavoce del Dipartimento di Polizia di Philadelphia, nelle scorse ore ha dichiarato che gli agenti non sono attualmente in possesso di prove fotografiche o video dell’incidente.

Due dipendenti di un’azienda lì vicino hanno invece dichiarato al Philadelphia Inquirer di aver visionato più di due ore di riprese delle telecamere di sicurezza presenti nel punto in cui Oubre Jr ha indicato di essere stato investito. Ma in quei video non appare nessun incidente.

Date le fatture e le contusioni subite dal giocatore, qualcosa deve essere successo per forza. Oubre Jr è anche stato trasportato all’ospedale dopo l’accaduto, ma è apparso fin da subito non troppo lucido per via del colpo subito. Inoltre l’ala dei Sixers è arrivata a Philadelphia solo in estate e non conosce ancora benissimo la zona. Sono diversi i motivi per cui Oubre potrebbe non aver fornito le indicazioni corrette alla polizia sul luogo dell’incidente. Gli agenti in queste ore stanno continuando ad indagare per capirne di più e magari risalire al colpevole, il conducente della presunta automobile.

Nel frattempo Kelly Oubre Jr è tornato in palestra nelle scorse ore, un segnale che dà fiducia ai 76ers in vista di un suo recupero. In questo inizio di stagione l’impatto del giocatore è stato molto positivo, anche a sorpresa: ha segnato 16.3 punti di media finora.